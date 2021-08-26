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Шеф-повар отмеченного звездой Мишлен ресторана поделился простым рецептом пасты

, 10:58 Источник: Insider

Шеф-повар отмеченного звездой Мишлен ресторана поделился простым рецептом пасты
паста, pixabay.com

Шеф-повар итальянского ресторана, отмеченного звездой гида Мишлен, Марио Карбоне в рамках разговора с журналистами рассказал, как быстро и просто приготовить вкусную пасту в домашних условиях.

По словам Марио Карбоне на это легкое блюдо потребуется всего 20 минут и немного ингредиентов. Желающим приготовить пасту по рецепту итальянского шеф-повара понадобятся 300 грамм креветок, 300 грамм пасты пенне, 300 грамм томатного соуса, три зубчика чеснока, небольшая веточка петрушки и сушеный чили.

Необходимо очистить креветки, отрезать хвосты и извлечь черную жилку на спине, нарезать чеснок и петрушку, отварить пасту до состояния al dente – на 1-2 минуты меньше, чем предлагается на упаковке. Пока варятся макароны, следует обжарить чеснок на среднем огне в небольшом количестве оливкового масла. Затем добавить в сковороду креветки и поджарить их с чесноком, чили и солью. После этого следует влить томатный соус, довести его до кипения, а затем смешать пасту с соусом.

Готовое блюдо рекомендуется посыпать петрушкой. Марио Карбоне советует в качестве финального штриха добавить к пасте панировочные сухари.

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