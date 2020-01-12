Шеф-повара и ресторанные критики рассказали, какие блюда нельзя заказывать в итальянских ресторанах

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12 января 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Пиццу "Маргарита" лучше не заказывать в итальянских ресторан. Салат "капрезе" можно отведать в ресторане в Италии только в сезон помидоров. Ресторанный критик Джулии Хелтон объяснила, что переплачивать за пиццау "Маргарита" неоправданно.

Специалисты по питанию оценили разные диеты

Хелтон говорит, что за пиццу в которой тесто, немного соуса, моцарелла, несколько листочков базилика платят целых 12 евро. Хотя на приготовление этого "пирога" можно потратить лишь евро.

Критик работала в итальянском ресторане, поэтому точно знает, о чем говорит. Джулии Хелтон посоветовала выбирать пиццу с несколькими начинками, приготовленную в каменной печи.

Шеф-повар Натали Сервино рассказала, что если закончился сезон помидоров, то нет смысла заказывать салат капрезе, ингредиенты которого: томаты, моцарелла, свежие листья базилика и оливковое масло.

Капрезе — бывает практически в каждом итальянском ресторане круглогодично. Но порой томаты оказываются безвкусными.

Также повар советует не заказывать чесночные гренки, а выбирать свежий домашний.

Блогер из Италии Алекки Шунк поделился рецептом спагетти болоньезе. По его словам, это блюдо быстро и просто готовить дома.

По мнению ресторанных экспертов, в итальянском ресторане лучше выбирать тушеные блюда, которые готовят до 12 часов: спагетти с томлеными овощами или мясом, оссобуко, лазанья. Так для лазаньи готовят несколько соусов.

Джулия Хелтон обратила внимание на домашнюю пасту. Традиционную закуску сицилийской кухни, жареные рисовые шарики аранчини, которые иногда повара фаршируют сыром, горохом или мясом, тоже лучше попробовать в ресторане, чем тратить время дома.