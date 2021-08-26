Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

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26 августа 2021, 10:27 Источник: Известия

ребенок, фото: pixabay.com

Заместитель главы Министерства труда Ольга Баталина сообщила, что правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут изменены.

Баталина пояснила, что правки коснутся квоты на автотранспорт. Сейчас семьи с двумя и более автомобилями не могут рассчитывать на социальную поддержку (кроме многодетных семей, семей с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки). Однако, по новым правилам, транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, учитывать не будут. Изменения внесут до конца 2021 года.

Напомним, что выплаты на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях правительство утвердило в марте. Они составляют 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

При этом размер выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), и для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума.

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