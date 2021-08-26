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Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

, 10:27 Источник: Известия

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет
ребенок, фото: pixabay.com

Заместитель главы Министерства труда Ольга Баталина сообщила, что правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут изменены.

Баталина пояснила, что правки коснутся квоты на автотранспорт. Сейчас семьи с двумя и более автомобилями не могут рассчитывать на социальную поддержку (кроме многодетных семей, семей с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки). Однако, по новым правилам,  транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, учитывать не будут. Изменения внесут до конца 2021 года.

Напомним, что выплаты на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях правительство утвердило в марте. Они составляют 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

При этом размер выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), и для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума.

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Общество

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Заместитель главы Министерства труда Ольга Баталина сообщила, что правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут изменены.

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