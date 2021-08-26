Прибывших из Афганистана в РФ обрабатывают дезинфицирующим раствором от COVID-19

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26 августа 2021, 07:11 Источник: РИА "Новости"

аэродром Чкаловский, MOD Russia/via Globallookpress.com

Всех людей, которые прибывают на территорию России из Афганистана самолетами Министерства обороны РФ, на аэродроме Чкаловский обрабатывают дезинфицирующим раствором от коронавируса нового типа.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина была организована эвакуация из Афганистана свыше 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Сегодня четыре самолета с людьми приземлились на аэродроме Чкаловский.

После приземления летательных аппаратов перед трапами выстроились военные в белых защитных костюмах, которые с ног до головы обрабатывают прибывших с афганской территории дезинфицирующим раствором.

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