Высокотехнологичная медпомощь становится всё доступнее жителям Приморья

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26 августа 2021, 06:07

фото Приморской краевой клинической больницы №1

Сразу две операции по трансплантации почки провели во Владивостоке врачи краевой клинической больницы №1. развитие трансплантационной программы очень важно для региона, пересадки почки ожидают три десятка приморцев.

«Состояние обоих пациентов стабильное. В ближайшие дни они будут находиться под наблюдением медиков. Обе операции выполнены с использованием органов от посмертных доноров. Развитие трансплантационных программ очень важно для Дальнего Востока», – подчёркивает главный врач краевой клинической больницы №1 Андрей Попов.

Организованный на базе клиники Центр трансплантации и органного донорства стал вторым на Дальнем Востоке, где делают подобные операции. Как отмечают специалисты, пересадку возможно провести только в технологично оснащённом стационаре при высококвалифицированном персонале, это труд большого коллектива.

Как отметили в крайбольнице, первая операция длилась несколько часов и успешно завершилась ранним утром 25 августа. И сразу же за ней последовала вторая.

Активная работа по подготовке к подобным операциям началась ещё в прошлом году в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

«В прошлом году началось оснащение центра необходимым оборудованием. А в начале этого года группа ведущих врачей нашей больницы – хирургов, анестезиологов, реаниматологов, сосудистых хирургов – прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова», – рассказывает главврач Первой краевой больницы Андрей Попов.

Поддержать владивостокских коллег при проведении первых операций Национальный медицинский исследовательский цент трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова направил своего врача-хирурга Дениса Куковякина.

Как отмечают в краевом минздраве, успешное начало работы центра трансплантации и органного донорства положительно скажется на качестве и доступности оказания медицинской помощи жителям Приморья.

«Востребованность в таких операциях у нас есть», – отмечает заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Как уточнили в минздраве края, сегодня в листе ожидания на подобные операции стоят более 30 человек. Всего же более 450 приморцев трудоспособного возраста имеют хронические болезни почек, из них более 100 пациентов нуждаются в трансплантации органа.

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