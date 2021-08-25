Путин предложил сделать конкурс «Учитель года» таким же «захватывающим», как шоу «Форт Боярд»

Президент РФ Владимир Путин поручил сделать всероссийский конкурс «Учитель года» более «современным» и «захватывающим» зрелищем. В пример глава государства привел программу «Форт Боярд».
«Я уже упоминал какой-то там "Форт Боярд": хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать такие программы по различным образовательным направлениям и дисциплинам. Можно сделать на самом современном уровне, у нас достаточно команд, которые создавали бы такой контент», - высказал он.
Путин предложил нанимать креативные команды, которые в состоянии организовать такую работу. По его словам, такие конкурсы можно подать, настолько интересно, что будет «смотреться как детектив».
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