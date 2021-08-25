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Учительница из Ярославля пожаловалась Путину на «утрированный» образ педагога из шоу «Наша Russia»

, 18:45 Источник: ТАСС

Учительница из Ярославля пожаловалась Путину на «утрированный» образ педагога из шоу «Наша Russia»
Снежана Денисовна, фото: кадр из «Наша Russia»

Учительница истории и обществознания средней школы №26 Ярославля Жанна Торхова заявила, что образ учителя Снежаны Денисовны из скетч-шоу «Наша Russia» «разрушает» образ педагога и школы в целом. Своим мнением она поделилась с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи с представителями общественности в среду, 25 августа.

«Я уверена, что необходимо правильное освещение педагогической работы в средствах массовой информации - через позитивный образ учителя в произведениях массовой культуры: в кино, в театре, в литературе», - высказала женщина

Торхова добавила, что за утрированным образом Снежаны Денисовны из «Наша Russia» смешно наблюдать, но он негативно влияет на образ учителя и школы в целом. По ее словам, привлекательные образы учителей создавались в советской литературе и в кино. Она уверена, что в России есть люди, которые готовы создавать и реализовывать современные проекты, направленные на поддержание позитивного образа и на формирование еще более уважительного отношения к данной профессии.

Также собеседница предложила ввести дополнительные меры поддержки молодых учителей. При этом Торхова отметила, что педагоги начали чувствовать поддержку со стороны государства и от родителей.

Путин подчеркнул, что Россия  нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее страны. Глава государства призвал побыстрее к этому приступить, а также предложил продвигать позитивный образ педагога в соцсетях.

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