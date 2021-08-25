Число наводнений, засух и лесных пожаров возрастет из-за глобального потепления

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25 августа 2021, 08:39 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество Источник: The Guardian

Фото: cоцсети

Недавно Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) опубликовала любопытный отчет. Там сказано, что повышение температуры в ближайшие два десятилетия нарушит круговорот воды на планете, из-за чего количество стихийных бедствий будет расти по мере наступления климатического кризиса. При этом районы, которые уже являются влажными, станут еще влажнее, а засушливые подвергнутся засухе сильнее. Также на каждый дополнительный градус глобального потепления количество экстремальных дождей увеличится на 7%.

Атмосфера продолжает нагреваться из-за глобального потепления, и ученые уверяют, что последствия ощутит весь мир. На Западе и Юге США засуха уже становится все более серьезной проблемой, а в ближайшие два десятилетия ситуация только усугубится: в Индии сезон дождей может стать более изменчивым, а по Китаю и Европе ударят наводнения.

Все дело в том, что атмосфера стала удерживать и переносить больше влаги, почему мы и наблюдаем ускорение гидрологического цикла: в тропиках испарение идет сильнее, а дожди в высоких широтах и некоторых экваториальных регионах – интенсивнее.

«Уже есть веские доказательства того, что эти изменения происходят, – говорит научный руководитель Британской антарктической службы и ведущий автор IPCC профессор Майк Мередит. – И риски усугубляются косвенными последствиями, такими как повышенный риск лесных пожаров, которые мы наблюдаем уже сейчас».

Изменение в естественных режимах выпадения осадков на планете – одно из самых серьезных последствий климатического кризиса. Особое беспокойство ученых вызывают муссоны в Южной Азии, которые имеют ключевое значение для жизни и ведения сельского хозяйства более одного миллиарда человек, а также ледниковые районы, где наводнения, а потом и дефицит воды станут все более распространенными явлениями. Вместе с этим количество самих ледников сократится (что также происходят уже сейчас), а некоторые их них – более мелкие – исчезнут вовсе.

«Измерения показывают, что ледники во многих частях мира в настоящее время имеют отрицательный баланс массы даже при нынешних средних глобальных температурах», – говорит старший почетный научный сотрудник Манчестерского университета Роджер Брейтуэйт.

Профессор Мередит, дополняя, отмечает, что высокогорные ледники для многих общин, живущих ниже по течению, имеют основополагающее значение и, поскольку эти ледники продолжают отступать, сначала более сильное таяние вызовет повышенный риск наводнений, лавин и оползней для тех, кто живет ниже по течению, а со временем и вовсе уменьшит доступность пресной воды.

И если тенденция есть уже, что будет, если климатический кризис все-таки грянет?

«Эти воздействия на водные системы уже приносят проблемы миллионам людей во всем мире, усугубляют бедность, разрушают общества и превращают жизнь в повседневную борьбу в наиболее уязвимых регионах», – сказал старший политический аналитик по вопросам изменения климата благотворительной организации WaterAid Джонатан Фарр.

В качестве примера он приводит Малави, где озеро Чилва играет центральную роль в жизни 1,5 миллиона человек.

«Хотя уровень озера всегда колебался, теперь это происходит чаще и более экстремально, что сказывается на местных сообществах, – отметил Фарр. – Женщины, которые чаще всего отвечают за обеспечение водой своих семей, часто могут стоять в очереди у скважины много часов, а иногда и всю ночь, ожидая, пока уровень наполнится до точки, где они смогут набрать воду».

Он добавил, что правительства, которые соберутся на следующий саммит ООН по климату, должны принять меры не только по выбросам парниковых газов, но и по предоставлению финансирования бедным странам для адаптации к последствиям климатического кризиса.

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