Синоптик Тишковец предупредил о похолодании ночью до одного градуса в некоторых районах Подмосковья

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24 августа 2021, 22:00 Источник: Российская газета

лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец вечером во вторник, 24 августа, предупредил граждан о резком и существенном похолодании на территории Московской области грядущей ночью.

Согласно последней информации синоптика, в северных районах Московской области температура воздуха в ночь на среду опустится до плюс одного градуса по Цельсию. Евгений Тишковец уточнил, что это произойдет из-за антициклона, под влияние которого попадут Клинский, Дмитровский и Талдомский округа, а также Дубна.

Специалист отметил, что заморозков не будет, однако впервые за прошедшие 82 дня в столичном регионе столбики термометров опустятся ниже плюс десяти градусов.

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