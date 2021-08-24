Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Тишковец предупредил о похолодании ночью до одного градуса в некоторых районах Подмосковья

, 22:00 Источник: Российская газета

Синоптик Тишковец предупредил о похолодании ночью до одного градуса в некоторых районах Подмосковья
лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец вечером во вторник, 24 августа, предупредил граждан о резком и существенном похолодании на территории Московской области грядущей ночью.

Согласно последней информации синоптика, в северных районах Московской области температура воздуха в ночь на среду опустится до плюс одного градуса по Цельсию. Евгений Тишковец уточнил, что это произойдет из-за антициклона, под влияние которого попадут Клинский, Дмитровский и Талдомский округа, а также Дубна. 

Специалист отметил, что заморозков не будет, однако впервые за прошедшие 82 дня в столичном регионе столбики термометров опустятся ниже плюс десяти градусов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил во вторник, 24 августа, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью