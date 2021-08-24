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Синоптик Леус рассказал о надвигающихся на Москву дождях

, 08:55 Источник: РИА Новости

Синоптик Леус рассказал о надвигающихся на Москву дождях
pixabay.com

Сегодня, 24 августа, в российской столице прогнозируется облачная с прояснениями погода. Этой информацией поделился ведущий сотрудник “Фобоса” Михаил Леус.

Он отметил, что местами в Москве будут наблюдаться слабые дожди. По словам синоптика, в столице воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, в столичном регионе - до плюс 16-21.

По словам Леуса, скорость северо-западного, западного ветра составит 4-9 м/с. Что касается атмосферного давления, то речь идет о 751 мм ртутного столба. “В общем, прохладно, намёки на осень”, - сказал он.

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