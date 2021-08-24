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Новые единовременные выплаты получат примерно 43 миллиона российских пенсионеров

, 21:00 Источник: РИА "Новости"

Новые единовременные выплаты получат примерно 43 миллиона российских пенсионеров
рубли, pixabay.com

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что новые единовременные выплаты коснутся около 43 миллионов пенсионеров, они могут осуществляться вместе с доставкой пенсии.

Ольга Баталина, отвечая на вопрос, какого количества пенсионеров коснутся единовременные выплаты, уточнила, что речь идет примерно о 43 миллионах человек.

По словам замминистра труда и соцзащиты, данные выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсии. Баталина добавила, что большая часть российских пенсионеров получает средства на свои личные счета, в то же время практически треть граждан пенсионного возраста при получении пенсии пользуются услугами различных доставочных организаций.

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