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Путин напомнил, что выплату в размере 10 тысяч рублей получат все пенсионеры

, 18:00 Источник: РИА "Новости"

Путин напомнил, что выплату в размере 10 тысяч рублей получат все пенсионеры
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 24 августа, напомнил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат абсолютно все пенсионеры на территории страны.

Глава государства сегодня обратил внимание на то, что по 10 тысяч рублей получат все российские пенсионеры – и работающие, и неработающие.

Напомним, ранее сегодня глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в РФ будет выделено около 500 миллиардов рублей.

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Общество

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил во вторник, 24 августа, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 миллиардов рублей.

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