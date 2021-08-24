Путин напомнил, что выплату в размере 10 тысяч рублей получат все пенсионеры

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24 августа 2021, 18:00 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 24 августа, напомнил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат абсолютно все пенсионеры на территории страны.

Глава государства сегодня обратил внимание на то, что по 10 тысяч рублей получат все российские пенсионеры – и работающие, и неработающие.

Напомним, ранее сегодня глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в РФ будет выделено около 500 миллиардов рублей.

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