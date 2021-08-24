Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

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24 августа 2021, 15:34 Источник: ТАСС

министр финансов РФ Антон Силуанов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил во вторник, 24 августа, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Речь, согласно последней информации, идет о единовременных выплатах российским пенсионерам и военнослужащим. По словам министра финансов, дополнительные доходы бюджета России в 2021 году составят около 1,6-1,7 триллиона рублей.

Напомним, в воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране еще по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – в среднем 15 тысяч рублей по итогам года.

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