Путин поручил выплатить всем пенсионерам еще по десять тысяч рублей

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22 августа 2021, 13:35 Источник: Российская газета

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" в воскресенье, 22 августа, предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране еще по 10 тысяч рублей.

Владимир Путин уточнил, что дополнительную поддержку отдельным категориям граждан необходимо оказать в связи с незапланированным всплеском инфляции. Глава государства подчеркнул, что данная мера должна коснуться всех российских пенсионеров, в частности, работающих и военных.

Президент России также заметил, что считает справедливым осуществление единовременной выплаты военнослужащим в среднем в размере 15 тысяч рублей по итогам года.

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