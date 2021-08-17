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На выплаты малообеспеченным семьям с детьми до семи лет дополнительно выделят 21 миллиард рублей

, 12:38 Источник: РИА "Новости"

На выплаты малообеспеченным семьям с детьми до семи лет дополнительно выделят 21 миллиард рублей
рубли, Petr Chernov/Russian Look

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник, 17 августа, что власти страны выделят дополнительно более 21 миллиарда рублей для выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.

Михаил Мишустин уточнил, что, согласно инициативе президента России Владимира Путина, малообеспеченным семьям, в которых воспитываются дети от трех до семи лет, предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. На эти цели дополнительно будет направлено свыше 21 миллиарда рублей.

По словам премьера, речь идет о средствах в дополнение к 254 миллиардам рублей, которые в 2021 году уже были выделены для российских регионов.

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