Путин предложил запретить автоматическое списание социальных выплат за долги

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24 августа 2021, 18:25 Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин выдвинул идею о введении запрета на автоматическое списание средств социальных выплат и пособий за долги граждан, в частности, в рамках исполнительного производства.

Российский лидер во вторник, 24 августа, предложил закрепить вышеуказанное требование в законодательстве Российской Федерации.

Владимир Путин также напомнил, что указами президента предусмотрена защита специальных выплат гражданам от автоматического списания финорганизациями, но это не отрегулировано в законе, в банковской практике, а также в нормативной базе.

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