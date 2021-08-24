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Путин объявил о выплате в размере 15 тысяч рублей сотрудникам силовых ведомств

, 18:20 Источник: РИА "Новости"

Путин объявил о выплате в размере 15 тысяч рублей сотрудникам силовых ведомств
рубли, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в рамках второго этапа съезда "Единой России" во вторник, 24 августа, объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 тысяч рублей.

Глава государства подчеркнул сегодня, что выплату в размере 15 тысяч рублей получат все правоохранители и военные в одинаковом размере – вне зависимости от числа звезд на погонах. "Ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане", – отметил Владимир Путин.

Президент России также предложил распространить вышеуказанную выплату на курсантов военных училищ.

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