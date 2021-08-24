Путин заявил, что недопустимо давить на людей в вопросе вакцинации

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24 августа 2021, 18:09 Источник: РИА "Новости"

вакцинация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин заявил во вторник, 24 августа, что убеждать граждан страны проходить вакцинацию против коронавируса нового типа следует настойчиво, но в то же время уважительно.

Глава государства уточнил сегодня, что победить пандемию коронавирусной инфекции можно только сообща при помощи прививок.

Владимир Путин, однако, обратил внимание на то, что оказывать на граждан РФ давление в данном вопросе недопустимо. Президент России подчеркнул, что следует убеждать людей пройти вакцинацию, а не угрожать им увольнением.

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