Путин заявил, что недопустимо давить на людей в вопросе вакцинации

Российский лидер Владимир Путин заявил во вторник, 24 августа, что убеждать граждан страны проходить вакцинацию против коронавируса нового типа следует настойчиво, но в то же время уважительно.
Глава государства уточнил сегодня, что победить пандемию коронавирусной инфекции можно только сообща при помощи прививок.
Владимир Путин, однако, обратил внимание на то, что оказывать на граждан РФ давление в данном вопросе недопустимо. Президент России подчеркнул, что следует убеждать людей пройти вакцинацию, а не угрожать им увольнением.
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