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Путин заявил, что индексация пенсий в 2022 году будет проведена на уровне выше инфляции

, 17:50 Источник: ТАСС

Путин заявил, что индексация пенсий в 2022 году будет проведена на уровне выше инфляции
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил днем во вторник, 24 августа, что индексация пенсий на территории России в следующем году будет проведена на уровне выше инфляции.

Напомним, в минувшее воскресенье глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране еще по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – в среднем 15 тысяч рублей по итогам года.

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов сегодня заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 миллиардов рублей.

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Общество

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил во вторник, 24 августа, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 миллиардов рублей.

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