С 1 января 2022 года пенсия по старости в РФ будет назначаться автоматически

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24 августа 2021, 16:44 Источник: Федеральный портал нормативных правовых актов

рубли, pixabay.com

В Пенсионном фонде России подготовили проект постановления об автоматическом назначении страховой пенсии по старости с 1 января будущего года. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

В тексте документа говорится, что данное постановление вступит в силу с первого дня 2022 года.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Отмечалось, что вышеуказанные сведения будут предоставлять застрахованным женщинам старше 40 лет и мужчинам старше 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты.

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