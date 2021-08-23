Минтруд утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсии

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Приказ подписал глава ведомства Антон Котяков.
Согласно документу, опубликованному в понедельник, 23 августа, на официальном интернет-портале правовой информации, сведения о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, а также правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, согласно приложению №1, будут предоставлять застрахованным женщинам старше 40 лет и мужчинам старше 45 лет, не получающим выплаты.
Подчеркивается, что соответствующее информирование должно проходить один раз в три года, начиная с обозначенного возраста.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.