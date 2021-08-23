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Минтруд утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсии

, 22:01 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Минтруд утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсии
пенсионное удостоверение, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Приказ подписал глава ведомства Антон Котяков.

Согласно документу, опубликованному в понедельник, 23 августа, на официальном интернет-портале правовой информации, сведения о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, а также правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, согласно приложению №1, будут предоставлять застрахованным женщинам старше 40 лет и мужчинам старше 45 лет, не получающим выплаты.

Подчеркивается, что соответствующее информирование должно проходить один раз в три года, начиная с обозначенного возраста.

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