Сенатор Рязанский заявил, что к прежнему пенсионному возрасту в России уже не вернутся

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18 августа 2021, 12:07 Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что возвращения к прежнему пенсионному возрасту - 60 лет для мужчин и 55 для женщин - в России уже не будет.

Валерий Рязанский заявил, что не верит в то, что законопроект о возвращении к прежнему пенсионному возрасту в стране действительно найдет поддержку.

Сенатор в беседе с представителями средств массовой информации утром в среду, 18 августа, заметил, что российская пенсионная система к настоящему моменту слишком далеко ушла от этого возраста, поэтому возвращение не представляется возможным.

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