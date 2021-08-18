Сенатор Рязанский заявил, что к прежнему пенсионному возрасту в России уже не вернутся

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что возвращения к прежнему пенсионному возрасту - 60 лет для мужчин и 55 для женщин - в России уже не будет.
Валерий Рязанский заявил, что не верит в то, что законопроект о возвращении к прежнему пенсионному возрасту в стране действительно найдет поддержку.
Сенатор в беседе с представителями средств массовой информации утром в среду, 18 августа, заметил, что российская пенсионная система к настоящему моменту слишком далеко ушла от этого возраста, поэтому возвращение не представляется возможным.
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