Анатолий Вассерман призвал вернуть пенсионный возраст и выплачивать пенсию из бюджета

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14 мая 2021, 15:39 Источник: Говорит Москва

Анатолий Вассерман, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Анатолий Вассерман, известный писатель и публицист, призвал вернуть пенсионный возраст и выплачивать россиянам пенсию из бюджета. По мнению Вассермана, "смысл пенсии в том, что человек на протяжении жизни участвовал в общественно-полезных делах, не только себя любимого обеспечивал, но создавал нечто такое, чем пользовались другие".

Как отметил публицист в эфире радиостанции "Говорит Москва", довольно большая часть того, с чем мы работаем сейчас, создано трудами предыдущих поколений.

С точки зрения Вассермана, граждане предыдущих поколений вправе получать свою долю от всего, что делается в стране, а не только от накоплений из собственной зарплаты.

Публицист считает, что частично пенсия должна быть пропорциональна зарплате, но пропорционально личным накоплениям надо также делить долю от всего дохода всей страны.

Вассерман отметил, что поддерживающие повышения пенсионного возраста постоянно ссылаются на то, что в ПФР не хватает денег, и его надо постоянно пополнять из бюджета. "Это не баг, а фича. Это не случайная ошибка, а неотъемлемая, хотя и несознаваемая сходу часть правильного устройства системы", - сказал он и пояснил, что "бюджет пополняется не только стараниями работающих граждан, "но и плодами усилий тех, кто уже нетрудоспособен".

Вассерман предлагает вернуть пенсионный возраст, который был в России до реформы.

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