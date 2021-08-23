Аналитики в ходе исследования выяснили, что 61% опрошенных россиян планируют осенью менять работу

Аргументы Недели → Общество 13+

23 августа 2021, 15:33

калькулятор, pixabay.com

Аналитики выяснили, когда жители России планируют менять работу, а также какие сферы деятельности кажутся гражданам страны наиболее интересными. Данная информация имеется в распоряжении журналистов.

Результаты опроса показали, что 61% респондентов намерены сменить место работы грядущей осенью, 23% опрошенных заявили, что в настоящий момент не думают об увольнении, однако начнут рассматривать вакансии в течение ближайших шести месяцев или года. 16% граждан сообщили, что не планируют менять место работы.

Аналитики сообщили RT, что при поиске нового места работы 83% россиян интересует уровень заработной платы. 45% респондентов особенно выделили атмосферу в коллективе, а также адекватность будущего начальства. 43% участников опроса сочли самым важным наличие в новой компании возможностей для развития карьеры. Среди немаловажных пунктов при выборе работы упоминались также график, программы обучения, интересные задачи, отсутствие дресс-кода, удаленность офиса от дома.

16% участников исследования сообщили, что при смене работы будут рассматривать сферы производства и промышленности. 14% заявили, что хотели бы работать в области, связанной с транспортом и логистикой, а 8% – с дизайном или творчеством.

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