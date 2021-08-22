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Путин заявил, что нельзя запугивать людей и заставлять их прививаться от COVID-19

, 14:59 Источник: ТАСС

Путин заявил, что нельзя запугивать людей и заставлять их прививаться от COVID-19
вакцинация, Zamir Usmanov/Russian Look

Российский лидер Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, заявил, что нельзя заставлять людей проходить вакцинацию против коронавируса нового типа, а также заниматься запугиванием граждан.

Глава государства подчеркнул, что в вопросе вакцинации людей против коронавирусной инфекции необходимо проведение разъяснительной работы. Президент РФ напомнил о законе 1998 года, согласно которому существует общенациональный календарь, в котором обозначены обязательные прививки. Вторая же часть вакцинаций обязательной не является и вводится исключительно по решению глав субъектов федерации при обострении ситуации и по отдельным категориям граждан.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что стимулы к получению прививок от COVID-19 можно и нужно создавать, однако в данном случае это не должна быть "кампания навязывания" вакцинации.

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