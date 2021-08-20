Ректор СПбГУП предложил не выдавать дипломы студентам без прививки от коронавируса

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20 августа 2021, 17:49

Фото: cоцсети

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий предложил не выдавать дипломы студентам без прививки от коронавируса. Он считает, что ковид-диссиденты не достойны документа о высшем образовании.

«Отказаться от прививки сегодня, по сути, то же самое, что утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг неё вращается солнце. Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета — вопрос чести вузовской профессуры, но я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом»,- заявил он на сайте ВУЗа.

Напомним, что 14 августа ректорат СПбГУП принял решение об отстранении от работы непривитых сотрудников ВУЗа без выплаты им заработной платы. Один преподаватель и шесть сотрудников отказались пройти вакцинацию, не имея на то медицинских оснований. Среди студентов начиная со 2 курса «отказники» составляют менее 9 %.

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