В России за сутки скончались 762 пациента с коронавирусом

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22 августа 2021, 12:00

машины скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 762 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперативном штабе уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончался 51 пациент с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 39. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевании на территории РФ стали 176 044 человека.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ количество зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 20 564.

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