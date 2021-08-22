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В России за сутки зарегистрировали 20 564 случая заражения коронавирусом

, 11:31

В России за сутки зарегистрировали 20 564 случая заражения коронавирусом
тесты на COVID-19, Ashraf Amra/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составило 20 564. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 555 (7,6%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 747 087 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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