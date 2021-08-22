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В Центре имени Гамалеи создали заготовки для обновления вакцины «Спутник V»

, 09:51 Источник: ТАСС

В Центре имени Гамалеи создали заготовки для обновления вакцины «Спутник V»
вакцинация, Evgeny Sinitsyn/XinHua

Утром в воскресенье, 22 августа, стало известно, что ученые Центра имени Гамалеи создали заготовки на основе новых штаммов коронавирусной инфекции в целях обновления вакцины "Спутник V".

Директор центра Александр Гинцбург подчеркнул в беседе с журналистами, что российские ученые к настоящему моменту завершили создание конструкций на основании мутантных штаммов коронавируса нового типа. В любой момент, если будет необходимо изменить вакцину, специалисты смогут это сделать.

Ученый, однако, обратил внимание на то, что сейчас "Спутник" вполне защищает и от тех штаммов вируса, которые появились в последнее время.

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