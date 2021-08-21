Мурашко сообщил о разрешении Минздрава использовать «Спутник Лайт» для вакцинации граждан старше 60 лет

Минздрав России разрешил использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации граждан старше 60 лет. Такое заявление в субботу сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По итогам рабочей поездки в Калмыкию глава Минздрава рассказал, что препарат "Спутник Лайт" используется в первую очередь для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее привившихся от COVID-19. По данным Мурашко, в настоящее время во всех регионах России вакцина есть.
Согласно сообщению РФПИ от 5 августа, показатель эффективности "Спутника Лайт" оценивался на уровне около 80%. "Спутник Лайт" после ее регистрации 6 мая в России одобрили Ангола, Венесуэла, Казахстан, Никарагуа, Палестина, Бахрейн, Маврикий и Киргизия.
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