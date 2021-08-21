Мурашко сообщил о разрешении Минздрава использовать «Спутник Лайт» для вакцинации граждан старше 60 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

21 августа 2021, 14:38 Источник: Интерфакс

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Минздрав России разрешил использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации граждан старше 60 лет. Такое заявление в субботу сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По итогам рабочей поездки в Калмыкию глава Минздрава рассказал, что препарат "Спутник Лайт" используется в первую очередь для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее привившихся от COVID-19.

По данным Мурашко, в настоящее время во всех регионах России вакцина есть.

Согласно сообщению РФПИ от 5 августа, показатель эффективности "Спутника Лайт" оценивался на уровне около 80%. "Спутник Лайт" после ее регистрации 6 мая в России одобрили Ангола, Венесуэла, Казахстан, Никарагуа, Палестина, Бахрейн, Маврикий и Киргизия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости