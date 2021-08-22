Автоэксперт Моржаретто поддержал решение об отмене техосмотра для получения ОСАГО

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22 августа 2021, 11:21

автосервис, pixabay.com

Автоэксперт Игорь Моржаретто утром в воскресенье, 22 августа, прокомментировал вступление в силу сегодня закона об отмене обязательного проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО.

Игорь Моржаретто заметил, что никогда не было доказано наличие прямой связи между аварийностью и техническим состоянием транспортного средства. Автоэксперт в разговоре с RT подчеркнул, что количество ДТП по вине плохого состояния машины не превышает 0,1%.

По мнению специалиста, именно поэтому было принято решение, что получение полиса ОСАГО и проведение технического осмотра – это отдельные обязанности водителя, не связанные между собой.

Моржаретто уточнил, что раньше многие автомобилисты просто покупали диагностическую карту, не проходя медосмотр. В настоящий момент такой необходимости нет, поэтому, вероятно, число людей, которые будут выполнять свой долг и приобретать полис, увеличится.

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