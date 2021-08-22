В России с 22 августа отменяется обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

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22 августа 2021, 07:49 Источник: РИА "Новости"

замена масла в автомобиле, pixabay.com

С воскресенья, 22 августа, российские водители могут купить полис ОСАГО без диагностической карты. Предполагается, что автомобилисты в позитивном ключе отреагируют на вышеуказанное нововведение.

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал закон, согласно которому с 22 августа для получения полиса ОСАГО водителю не придется предоставлять диагностическую карту, а также подтверждать прохождение техосмотра автомобиля.

В Российском союзе автостраховщиков заметили, что подобное нововведение уберет единственный внешний ограничитель доступности ОСАГО. Речь идет о зависимости его покупки от факта проведения технического осмотра.

Предполагается, что процесс приобретения полиса не изменится существенно, однако станет удобнее.

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