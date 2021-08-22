Аргументы Недели Общество 13+

В России с 22 августа отменяется обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

, 07:49 Источник: РИА "Новости"

В России с 22 августа отменяется обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
замена масла в автомобиле, pixabay.com

С воскресенья, 22 августа, российские водители могут купить полис ОСАГО без диагностической карты. Предполагается, что автомобилисты в позитивном ключе отреагируют на вышеуказанное нововведение.

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал закон, согласно которому с 22 августа для получения полиса ОСАГО водителю не придется предоставлять диагностическую карту, а также подтверждать прохождение техосмотра автомобиля.

В Российском союзе автостраховщиков заметили, что подобное нововведение уберет единственный внешний ограничитель доступности ОСАГО. Речь идет о зависимости его покупки от факта проведения технического осмотра.

Предполагается, что процесс приобретения полиса не изменится существенно, однако станет удобнее.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Экс-посол Украины Чалый: когда Россия «будет выходить из Крыма», Киев должен выставить счет Москве за использование военных баз

Экс-посол Украины Чалый: когда Россия «будет выходить из Крыма», Киев должен выставить счет Москве за использование военных баз

Когда Российская Федерация «будет выходить из Крыма», Украина должна выставить счет Москве за использование военных баз, расположенных на полуострове. Об этом заявил Валерий Чалый, бывший посол Киева в США.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью