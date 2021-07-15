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Автоэксперт Моржаретто поддержал идею о снижении стоимости ОСАГО за прохождение техосмотра

, 13:36

Автоэксперт Моржаретто поддержал идею о снижении стоимости ОСАГО за прохождение техосмотра
ремонт автомобиля, pixabay.com

Автоэксперт Игорь Моржаретто в четверг поддержал предложение МВД России о снижении стоимости ОСАГО и транспортного налога для водителей, которые добровольно прошли технический осмотр машины.

Игорь Моржаретто заявил, что это хорошее предложение, которое позволит системе жить и развиваться.

Автоэксперт в разговоре с RT выразил мнение, что следует ввести санкционные меры для тех автомобилистов, которые не проходят техосмотр, поскольку в правилах дорожного движения содержится большой список неисправностей, при наличии которых машину использовать нельзя.

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