Автоэксперт Моржаретто поддержал идею о снижении стоимости ОСАГО за прохождение техосмотра
15 июля 2021, 13:36
Автоэксперт Игорь Моржаретто в четверг поддержал предложение МВД России о снижении стоимости ОСАГО и транспортного налога для водителей, которые добровольно прошли технический осмотр машины.
Игорь Моржаретто заявил, что это хорошее предложение, которое позволит системе жить и развиваться.
Автоэксперт в разговоре с RT выразил мнение, что следует ввести санкционные меры для тех автомобилистов, которые не проходят техосмотр, поскольку в правилах дорожного движения содержится большой список неисправностей, при наличии которых машину использовать нельзя.
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