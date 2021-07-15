В МВД предложили отменить обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов

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15 июля 2021, 12:00 Источник: МВД МЕДИА

салон автомобиля, pixabay.com

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что МВД РФ направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов, принадлежащих физлицам.

Согласно последней информации, МВД России выдвинуло идею о стимуляции владельцев автомобилей к добровольному прохождению техосмотра посредством понижения ставки транспортного налога, а также стоимости полиса ОСАГО.

Михаил Черников уточнил, что предложение об отмене обязательного технического осмотра было выдвинуто в результате мониторинга доступности таких услуг для населения. Выяснилось, что в некоторых российских регионах не выполняются нормативы минимальной обеспеченности граждан пунктами техосмотра. Более того, политика тарифов во время формировании их стоимости оказывает негативное влияние на развитие данного рынка услуг.

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