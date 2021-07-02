Президент РФ Путин подписал закон, который отменяет обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО

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2 июля 2021, 16:08

pixabay.com

В России с 22 августа текущего года для получения полиса ОСАГО автовладельцев освободят от обязательного техосмотра машин. Соответствующий закон подписал глава российского государства Владимир Путин.

Документ появился сегодня, второго июля, на официальном портале правовой информации. Отмечается, что для того, чтобы получить полис ОСАГО, владельцам автомобилей не нужно будет предъявлять техосмотр и диагностическую карту.

Некоторое время назад поступала информация о том, что Госдума отменила обязательный техосмотр машин для получения упомянутого полиса. Анатолий Аксаков, занимающий пост главы комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку, подчеркивал, что тем самым власти намерены бороться с незаконным бизнесом. Кроме того, он сообщил о малом количестве необходимых станций техобслуживания, пишет lenta.ru.

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