Аксенов заявил, что Зеленский регулярно вносит плату за квартиру в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в беседе с журналистами, что президент Украины Владимир Зеленский исправно вносит плату за свою квартиру, расположенную на территории полуострова.
Сергей Аксенов назвал Владимира Зеленского "молодцом" и заметил, что украинский лидер вносит квартплату в размере шести тысяч рублей в месяц. "Благодарность ему. Приводим его в пример", – подчеркнул глава Крыма и добавил, что Зеленский даже не приезжает на свою жилплощадь, но примерно за нее платит.
Напомним, в 2019 году стало известно о приобретении супругой президента Украины Еленой Зеленской квартиры в поселке Ливадия.
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