Аксенов заявил, что Зеленский регулярно вносит плату за квартиру в Крыму

Аргументы Недели → Общество 13+

22 августа 2021, 10:00 Источник: Россия 24

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в беседе с журналистами, что президент Украины Владимир Зеленский исправно вносит плату за свою квартиру, расположенную на территории полуострова.

Сергей Аксенов назвал Владимира Зеленского "молодцом" и заметил, что украинский лидер вносит квартплату в размере шести тысяч рублей в месяц. "Благодарность ему. Приводим его в пример", – подчеркнул глава Крыма и добавил, что Зеленский даже не приезжает на свою жилплощадь, но примерно за нее платит.

Напомним, в 2019 году стало известно о приобретении супругой президента Украины Еленой Зеленской квартиры в поселке Ливадия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости