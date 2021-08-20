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Пресс-секретарь Зеленского объяснил, что перенос встречи с Байденом произошел из-за изменения формата переговоров

, 21:23 Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь Зеленского объяснил, что перенос встречи с Байденом произошел из-за изменения формата переговоров
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров в рамках брифинга в пятницу объяснил, почему было решено перенести встречу президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

По словам Сергея Никифорова, формат встречи глав Украины и США изменился – добавилась беседа политиков тет-а-тет. Именно поэтому было принято решение перенести переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена на 31 августа.

Пресс-секретарь украинского лидера также обратил внимание на то, что Вашингтон принял решение заменить своего представителя на саммите "Крымской платформы", который будет проводиться 23 августа текущего года в Киеве.

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