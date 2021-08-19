Зеленский заявил о слишком эмоциональном отношении Путина к Украине

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19 августа 2021, 17:14 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин чересчур эмоционален по отношению к Украине. Такое заявление сделал президент этой страны Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер в ходе пресс-конференции отказался характеризовать президента России. Он подчеркнул, что не простит себе, если “неосторожные слова” приведут к росту возможной эскалации.

Однако теперь Зеленский отметил, что Путин слишком эмоционально относится к Украине. По его словам, иногда эмоции могут вылиться в необратимые последствия. “Слишком эмоциональный для этой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность... как правило, с рациональностью не связана”, - сказал Зеленский, которого цитирует одно из украинских изданий.

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