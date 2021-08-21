В Бурятии пятеро осужденных сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни

В Бурятии в субботу пятеро осужденных сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни. О побеге сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Цыденов призвал местных жителей "проявлять бдительность и следить за детьми".
Глава региона недавно опубликовал пост в Facebook: "Произошел побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. Предварительно сбежало 5 человек, но пока информация уточняется. На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координациии действий на место выехало руководство МВД".
Глава республики попросил граждан проявлять бдительность и следить за детьми.
6 августа пять человек сбежали из ИВС в подмосковной Истре, в том числе осужденный за убийство бизнесмена. На данный момент задержаны четверо из них.
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