В Бурятии пятеро осужденных сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни

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21 августа 2021, 10:33 Источник: Алексей Цыденов

фото: pixabay.com

В Бурятии в субботу пятеро осужденных сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни.

О побеге сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Цыденов призвал местных жителей "проявлять бдительность и следить за детьми".

Глава региона недавно опубликовал пост в Facebook: "Произошел побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. Предварительно сбежало 5 человек, но пока информация уточняется. На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координациии действий на место выехало руководство МВД".

Глава республики попросил граждан проявлять бдительность и следить за детьми.

6 августа пять человек сбежали из ИВС в подмосковной Истре, в том числе осужденный за убийство бизнесмена. На данный момент задержаны четверо из них.

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