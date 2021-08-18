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СК: задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из ИВС в Истре

, 11:45 Источник: РИА "Новости"

СК: задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из ИВС в Истре
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Утром в среду, 18 августа, стало известно, что сотрудники полиции задержали четвертого из пяти преступников, которые ранее сбежали из Изолятора временного содержания в Истре. Об этом заявили в СК РФ.

В Следственном комитете уточнили сегодня, что задержанный не является убийцей "колбасного короля".

Напомним, 6 августа, пять человек сбежали из ИВС в Истре. Согласно последним данным следствия, в этом злоумышленникам помогли два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, открыли двери камер, ушли с поста и отправились спать.

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