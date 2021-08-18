СК: задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из ИВС в Истре

Утром в среду, 18 августа, стало известно, что сотрудники полиции задержали четвертого из пяти преступников, которые ранее сбежали из Изолятора временного содержания в Истре. Об этом заявили в СК РФ.
В Следственном комитете уточнили сегодня, что задержанный не является убийцей "колбасного короля".
Напомним, 6 августа, пять человек сбежали из ИВС в Истре. Согласно последним данным следствия, в этом злоумышленникам помогли два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, открыли двери камер, ушли с поста и отправились спать.
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