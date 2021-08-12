МВД: Третий сбежавший из изолятора в Истре сам сдался полиции
12 августа 2021, 13:14
Третий сбежавший из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра сам сдался полиции. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее два заключенных были задержаны в Подольске на съемной квартире. По словам Волк, это уроженцы Молдавии 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Личность третьего задержанного официально не раскрывается.
Розыск двух беглецов продолжается. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.
Сегодня также стало известно, как сотрудники ИВС способствовали побегу заключенных. Они арестованы.
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