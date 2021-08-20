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Создатели ИЛ-112В считают, что сын Рогозина не виноват в крушении самолета

, 22:50

Создатели ИЛ-112В считают, что сын Рогозина не виноват в крушении самолета
Фото: Global Look

Коллектив Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина сделал заявление по поводу обвинений, которые журналист Андрей Караулов выдвинул в адрес бывшего начальника предприятия Алексея Рогозина, сына гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

"Вы намеренно умолчали, что Рогозин Алексей Дмитриевич был генеральным директором ПАО „Ил“ лишь с 2017 по 2019 год. При его руководстве и при его непосредственном участии самолет Ил-112В смог успешно совершить первый долгожданный полет 30 марта 2019 года. Полет стал итогом работы большого коллектива и был выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства. Лживыми являются практически все другие ваши высказывания, в том числе и о том, что после первого полета Герой России Николай Куимов „танцевал вокруг самолета от счастья, что вернулся живой“, - сказано в обращении сотрудников. Под письмом подписались больше двух десятков бывших и действующих работников "Ильюшина".

Первый полет ИЛ-112В состоялся 30 марта 2019. Алексей Рогозин ушел из ПАО «Ил» практически сразу после этого. Предприятие возглавил Юрий Грудинин, которого в 2020 году с поста сняли, сейчас в отношении него ведется следствие.

Напомним, крушение военного-транспортного самолета ИЛ-112В произошло 17 августа. Одни из основных версий крушения - техническая неисправность и ошибка пилотирования.

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