Момент падения опытного образца военно-транспортного Ил-112В попал на видео
17 августа 2021, 14:47
Момент крушения опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В недалеко от аэродрома Кубинка попал на видео случайных очевидцев. На кадрах видно, что в момент катастрофы у машины загорелся правый двигатель.
Напомним, самолёт прибыл в Москву для участия в форуме "Армия-2021". На борту было три члена экипажа, все они погибли. В качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет России, разработанный в постсоветский период, его создавали на замену устаревшему Ан-26. Серийное производство самолетов планировали начать в 2023 году.
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