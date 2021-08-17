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Момент падения опытного образца военно-транспортного Ил-112В попал на видео

, 14:47

Момент падения опытного образца военно-транспортного Ил-112В попал на видео
Фото: globallookpress

Момент крушения опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В недалеко от аэродрома Кубинка попал на видео случайных очевидцев. На кадрах видно, что в момент катастрофы у машины загорелся правый двигатель.

Напомним, самолёт прибыл в Москву для участия в форуме "Армия-2021". На борту было три члена экипажа, все они погибли. В качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов. 

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет России, разработанный в постсоветский период, его создавали на замену устаревшему Ан-26. Серийное производство самолетов планировали начать в 2023 году.

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Публикация от Political_lifenwes (@political_lifenews)

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