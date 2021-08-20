Мурашко заявил, что во всех регионах РФ есть запас вакцин минимум на неделю

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент вакцин от коронавирусной инфекции в стране достаточно, нет регионов, где запас был бы меньше, чем на неделю.
Михаил Мурашко подчеркнул, что россиянам следует пройти вакцинацию, чтобы сохранить собственное здоровье, а также здоровье своих близких.
Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации уточнил, что граждане страны будут чувствовать себя безопаснее, когда количество людей, имеющих защитные силы для противостояния COVID-19, превысит 80 процентов.
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