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Мурашко заявил, что во всех регионах РФ есть запас вакцин минимум на неделю

, 18:18 Источник: РИА "Новости"

Мурашко заявил, что во всех регионах РФ есть запас вакцин минимум на неделю
ампулы, Luis Barron/Keystone Press Agency

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент вакцин от коронавирусной инфекции в стране достаточно, нет регионов, где запас был бы меньше, чем на неделю.

Михаил Мурашко подчеркнул, что россиянам следует пройти вакцинацию, чтобы сохранить собственное здоровье, а также здоровье своих близких.

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации уточнил, что граждане страны будут чувствовать себя безопаснее, когда количество людей, имеющих защитные силы для противостояния COVID-19, превысит 80 процентов.

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