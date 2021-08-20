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Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19

, 15:28 Источник: РИА "Новости"

Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в пятницу, 20 августа, заявил, что дети стали чаще заболевать коронавирусом из-за агрессивности нового варианта инфекции.

Михаил Мурашко в рамках разговора с журналистами сегодня днем подчеркнул, что в настоящий момент очень важно помнить – новый штамм коронавируса стал более агрессивным, он распространяется значительно быстрее. Именно поэтому дети стали болеть COVID-19 чаще.

Глава Минздрава России уточнил, что в целях минимизации рисков для несовершеннолетних их родителям следует пройти вакцинацию.

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