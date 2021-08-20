Метеоролог Синенков: в Московском регионе в пятницу ожидается погода без существенных осадков

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20 августа 2021, 08:59 Источник: РИА Новости

девушки, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказала, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в пятницу, 20 августа. По его словам, температура воздуха прогреется до +28 градусов.

«Мы сегодня ожидаем в столице и по Московской области облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, температура плюс 24-26 в Москве, плюс 23-28 по области, ветер северный 3-8 метров в секунду», - пояснил он.

Синенков добавил, что атмосферное давление существенно не изменится и составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила москвичей о дождях в субботу и воскресенье.

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