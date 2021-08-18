Синоптик Волосюк заявила, что в выходные в Москве будут идти дожди

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила в среду, 18 августа, в рамках разговора с журналистами, что в грядущие субботу и воскресенье москвичей и гостей столицы ожидают дожди.
В выходные, по словам Елены Волосюк, в столичный регион начнут прорываться более прохладные воздушные массы, которые постепенно будут возвращать температуру в рамки климатической нормы. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, пройдут дожди.
Жары в дневное время ждать не стоит: в субботу столбики термометров поднимутся до плюс 20-25 градусов, а в воскресенье – до плюс 18-23 градусов.
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