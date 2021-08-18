Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Волосюк предупредила москвичей о ливнях с грозами во второй половине дня

, 09:14 Источник: РИА "Новости"

Синоптик Волосюк предупредила москвичей о ливнях с грозами во второй половине дня
ливень в Москве, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что в Москве воздух в среду, 18 августа, может прогреться до плюс 30 градусов, а во второй половине дня в городе пройдут ливни с грозами.

Елена Волосюк отметила, что сегодня днем к столице России приблизится холодный атмосферный фронт с запада, под влиянием которого после обеда начнутся дожди и грозы. Местами дожди могут принести до четверти месячной нормы осадков, что составляет около 20 миллиметров.

К моменту прохождения фронта столбики термометров могут подняться до плюс 28-30 градусов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Кондолиза Райс заявила, что власти США поторопились с выводом войск из Афганистана

Кондолиза Райс заявила, что власти США поторопились с выводом войск из Афганистана

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что американские власти поторопились с выводом войск из Афганистана, что привело к захвату власти движением "Талибан", запрещенным в России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью