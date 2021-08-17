Синоптик Леус заявил, что вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа

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17 августа 2021, 08:33 Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил в рамках разговора с журналистами, что вторник, 17 августа, может стать самым теплым днем в столице России с начала текущего месяца.

Михаил Леус отметил, что сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. В дневное время температура воздуха в городе поднимется до плюс 30-32 градусов, а в Московской области – до плюс 33 градусов. Синоптик подчеркнул, что сегодняшний день в столице может стать самым теплым с начала августа.

Ветер во вторник будет юго-восточный, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду.

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