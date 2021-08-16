Вильфанд сообщил об аномально высоких температурах на территории российских регионов

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16 августа 2021, 08:59 Источник: РИА Новости

девушка, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально теплая погода установилась на свей территории России. По его словам, температуры выше нормы сохранятся до середины текущей недели.

«Наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов», - пояснил он, отметив, что вся прогностическая карта окрашена красным и красноватым цветом.

Метеоролог добавил, что температура выше 25 градусов будет держаться в Поволжье, а также на юге Хабаровского края и в Амурской области, на нижней Волге ожидается до 38-40 градусов, поделился Вильфанд. В Якутии воздух прогреется до 25-29 - выше нормы примерно на пять-шесть градусов.

Он рассказал, что в Центральной России теплая погода продержится всю рабочую неделю. Согласно прогнозу, дневные температуры в понедельник будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду - 29 градусов.

«Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно… В Москве будет выше нормы на три-четыре градуса», - заключил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о грозовых дождях со шквалом и градом во второй половине недели.

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